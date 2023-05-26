«Схеми»: Новий заступник голови СБУ Сергій Наумюк має родичів із громадянством росії

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Новим заступником голови Служби безпеки України став один із кандидатів на посаду директора Національної антикорупційної прокуратури Сергій Наумюк. Його батько і брат мають чинні російські паспорти.

Про це пишуть «Схеми».

Батько Сергія, Анатолій Наумюк, оформив паспорт громадянина рф у 2015 році, про що свідчить витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт». У реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ росії його паспорта немає в переліку недійсних. До того ж Анатолій отримав індивідуальний податковий номер платника податків у рф.

У коментарі «Схемам» Сергій Наумюк спочатку заперечував наявність російського громадянства у батька й брата, але на співбесіді на доброчесність розповів, що родичі таки зробили паспорти рф «з побутових причин» у 2015 році, і додав, що вони вже нібито від них відмовились.

За словами новопризначеного заступника голови СБУ, його батьки після 2014 року жили в Луганську. Брат працював у Москві з 2015 до 2017 року, потім переїхав до США і забрав батьків, коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Пресслужба СБУ зазначає, що перед призначенням Сергій Наумюк пройшов необхідні перевірки, а його рідні чекають на скасування російського громадянства, мовляв, поки що «уповноважені органи рф свідомо блокують розгляд відповідних заяв».