УЗ вперше отримала грант від Світового банку — гроші підуть на відбудову залізниці

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НАБУ

«Укрзалізниця» вперше отримала від Світового банку грантове фінансування на $25 мільйонів. За цим фінансуванням УЗ очікує на поставки техніки та рухомого складу вже цього року.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Член правління УЗ Антон Мішин зазначив, що кошти спрямують на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення обсягів вантажоперевезень.

Співпраця передбачає закупівлю обладнання, збільшення парку фітингових платформ і організацію процесів за найкращими світовими стандартами.