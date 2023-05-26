Мінмолодьспорт опублікувало список спортсменів, які виїхали з дозволом за кордон, але не повернулися

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Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік українських спортсменів, які виїхали за кордон із дозволом від відомства, але вчасно не повернулися. Загалом у списку 236 людей.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Із дозволом від Міністерства спортсмени могли виїхати за кордон на термін до 30 днів для участі у міжнародних змаганнях.

У списку, зокрема, є колишній півзахисник збірної України Артем Громов, ексгравець київського «Динамо» Владислав Кулач, а також баскетболісти Андрій Кожемʼякін і Олександр Кобець. Водночас у переліку немає гравців збірної України Михайла Мудрика, Віктора Циганкова та Іллі Забарного, які перейшли до іноземних клубів цієї зими.

Також у переліку є кілька українських кіберспортсменів, зокрема гравці команди Monte з Counter-Strike — Володимир Велетнюк, Сергій Демченко та Віктор Оруджев. В організації зазначили, що не встигли повернутися вчасно через те, що пройшли дуже далеко в турнірі. Але 21 травня два гравці вже повернулися до України, а третій повернеться за кілька днів.

У списку також близько 20 баскетболістів, шахісти, хокеїсти та інші спортсмени.