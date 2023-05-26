У Південній Кореї пасажир літака відчинив двері під час польоту. Девʼятьох людей госпіталізували

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У Південній Кореї літак авіакомпанії Asiana Airlines ішов на посадку, коли його двері відчинив чоловік. Через сильний вітер травмувалися 12 людей, девʼятох із них довелося госпіталізувати після приземлення, яке відбулося успішно.

Про це пише CNN.

Судно перебувало на висоті близько 213 метрів над землею, за кілька хвилин до посадки. На борту летіли двісті людей, включно зі 194 пасажирами.

Чоловіка, який відчинив двері, затримала поліція. Він зізнався у скоєному, але причини його дій не розголошують. Південна Корея тепер розслідує порушення авіаційного законодавства цим пасажиром.

Водночас авіаційний фахівець Джеффрі Томас з Airline Ratings назвав інцидент «дуже дивним», адже «технічно неможливо відчинити ці двері під час польоту», тому що швидкість вітра під час посадки такого літака становить близько 270 кілометрів за годину.

Інспектор авіаційної безпеки перевірить, чи були порушення в обслуговуванні літаків, що призвели до інциденту.