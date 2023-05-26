До держави перейшов пасажирський літак вартістю 20 мільйонів гривень. Його власника підозрюють у колабораціонізмі

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Державне бюро розслідувань

На Донеччині суд за клопотанням Державного бюро розслідувань арештував пасажирський літак, який належав директору підприємства цивільної авіації — йому заочно вручили підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Про це пише пресслужба ДБР.

Літак «АН-140-100» 2004 року випуску і вартістю понад 20 мільйонів гривень передали в управління АРМА.

Слідчі зʼясували, що у травні минулого року директор компанії цивільної авіації планував налагодити авіабізнес на тимчасово окупованих територіях України та запропонував так званому голові адміністрації Маріуполя створити «авіакомпанію».

Для цього підозрюваний пообіцяв надати свій літак, який перебував на підконтрольній Україні території. Однак йому не вдалося доставити повітряне судно окупантам. До того ж чоловік мав домовитися про передачу ще трьох літаків компанії, які перебувають у росії.

Після повномасштабної російсько-української війни директор підприємства втік до Криму. Його оголосили в розшук.