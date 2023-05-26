У Києві суддя збив на смерть нацгвардійця на блокпості

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Державне бюро розслідувань

У Києві суддя райсуду Київської області опівночі 26 травня збив на блокпості нацгвардійця. Він отриманих травм військовий загинув на місці.

Про це пише пресслужба ДБР.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах розповіли, що йдеться про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. В його авто знайшли недопиту пляшку з-під віскі.

Олексій Тандир Макарівський районний суд

Суддю вже затримали. Правоохоронці після ДТП бачили в нього ознаки спʼяніння, але він відмовився проходити експертизу. Тому зараз у нього намагаються примусово взяти біологічні зразки.

Прокуратура повідомила, що подія сталася на Берестейському проспекті. Суддя керував автомобілем Lexus ES350. Розслідується порушення правил дорожнього руху в стані спʼяніння, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 286-1 КК). Судді загрожує до 10 років увʼязнення.

Вирішується питання повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя, яка може дати згоду на тримання під вартою Тандира.