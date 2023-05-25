Польща заморозила понад мільярд євро російських активів. Для їхньої конфіскації потрібно змінити Конституцію

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Марієнко Андрій / УНІАН

Польща вже заморозила російські активи на суму понад мільярд євро, однак для того щоб їх конфіскувати, необхідно внести поправки до Конституції.

Про це пише видання Wprost.

У Сеймі уже відбулося друге читання депутатського законопроєкту про внесення змін до Конституції Республіки Польща. Серед іншого, він спрямований на створення правової можливості для конфіскації російських активів.

Парламентарі пропонують додати статтю як підставу для прийняття Державним казначейством майна, яке знаходиться під юрисдикцією Польщі, і яке може використовуватися для підтримки російської агресії. Вилучені активи мають повністю спрямувати на підтримку постраждалих від російської агресії.

Міністр Ради міністрів Польщі Лукаш Шрайбер закликав парламентську опозицію підтримати запропонований законопроєкт. Наразі його направили на розгляд до надзвичайної комісії.