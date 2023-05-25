Євросоюз заморозив активи Центробанку рф на €200 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Dimitri Karastelev / Unsplash
Європейський союз із моменту вторгнення росії в Україну блокував активи Центробанку рф на понад €200 млрд.
Про це заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає Вloomberg.
Він підкреслив «важливість дискусій, які тривають», про те, як використовувати ці кошти для українському населення.
За словами Віганда, Євросоюз «забезпечить, щоб росія заплатила за збитки, завдані Україні».
Вloomberg зазначає, що країни – члени ЄС також заморозили активи на €24,1 млрд, які належать фізичним і юридичним особам, котрі перебувають під санкціями за розвʼязану в Україні війну.
- З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США із союзниками заблокували російські активи на $58 млрд. Блокуванням майна займається міжнародна група, до якої входять представники США, Австралії, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії і Єврокомісії (REPO).
- Міністр юстиції Денис Малюська говорив, що країни Заходу дали попередню усну згоду на передавання Україні російських золотовалютних резервів заморожених за кордоном, залишилося закінчити розроблення юридичного механізму для цього.