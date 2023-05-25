Євросоюз заморозив активи Центробанку рф на €200 млрд

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Європейський союз із моменту вторгнення росії в Україну блокував активи Центробанку рф на понад €200 млрд.

Про це заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає Вloomberg.

Він підкреслив «важливість дискусій, які тривають», про те, як використовувати ці кошти для українському населення.

За словами Віганда, Євросоюз «забезпечить, щоб росія заплатила за збитки, завдані Україні».

Вloomberg зазначає, що країни – члени ЄС також заморозили активи на €24,1 млрд, які належать фізичним і юридичним особам, котрі перебувають під санкціями за розвʼязану в Україні війну.