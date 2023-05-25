Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. У яких кордонах, не уточнили

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Valery Sharifulin / Contributor

Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності країн.

Про це заявив премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у розширеному складі у Москві.

За його словами, Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори, відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.

У свою чергу, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що «є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревану, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану». Він також підкреслив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.