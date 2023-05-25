«Укрпошта» з 1 липня більше не доставлятиме бандеролі

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Ukrposhta

Державна компанія «Укрпошта» з 1 липня 2023 року більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі.

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Зміни продиктовані тим, що 25 травня 2023 року набув чинності новий закон України «Про поштовий звʼязок».

«Укрпошта» звертається до клієнтів і закликає усіх, хто спеціально придбав марки для відправки бандеролей по Україні чи за кордон, використати їх до 1 липня.

Яка альтернатива

Альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки. Доставка по Україні бандеролі вагою до 0,25 кг коштує стільки ж, скільки і доставка листа аналогічної маси, тобто 18 гривень для непріоритетного та 22,5 гривні для пріоритетного відправлення. Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг коштує відповідно 36 і 45 гривень, а вагою до 2 кг — 48 і 60 гривень.

Скасування бандеролей стосуватиметься й міжнародної доставки. «Укрпошта» з 1 квітня 2023 року запустила альтернативу — «Дрібний пакет PRIME», який з 1 червня стане доступний і для США.

Поштова послуга розроблена спеціально для формату продажів в інтернеті та діє у 67 країнах.

Вартість послуги дешевша на 8% за «Дрібний пакет рекомендований», який є популярним серед українських користувачів поштових послуг (послугою користується майже 80% відправників з України).