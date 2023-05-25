США, Франція, Румунія та Британія проведуть у Молдові спільні навчання ППО. Там готуються до європейського саміту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / David van Keulen
США, Франція, Румунія та Велика Британія проведуть у Молдові навчання протиповітряної оборони під назвою «Повітряний бастіон — 2023». Вони триватимуть із 25 травня до 2 червня.
Про це пише Міноборони Молдови у своєму Facebook.
Там зазначають, що подібні навчання у країні проводитимуть уперше. Загалом планують залучити приблизгл 200 військових, а також військову техніку з цих країн. У Молдові зазначили, що техніка прибуватиме до країни 25—27 травня.
Ці навчання потрібні, щоб гарантувати безпеку саміту Європейської політичної спільноти, який запланований на 1 червня в Кишиневі.
- Перший саміт Європейської політичної спільноти провели 6—7 жовтня 2022 року в Празі. Ідея такого обʼєднання належить президенту Франції Емманюелю Макрону. Туди запросили 44 європейські країни, крім Білорусі та росії.