Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України

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Президент Володимир Зеленський видав указ № 298/2023 про призначення Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

До цього Сергій Наумюк займав посаду керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро та подавався на конкурс, щоб посісти місце директора НАБУ. Він пройшов до півфінального етапу.

Новий заступник голови СБУ навчався в Луганському інституті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «Правознавство», а потім у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за спеціальністю «Фінанси». Отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Забезпечення державної безпеки».

Сергій Наумюк займався викладацькою діяльністю, писав наукові роботи, а з 2015 року очолював Другий підрозділ детективів НАБУ. Через рік став керівником Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.