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Фонд «Повернись живим» за час повномасштабного вторгнення зібрав донатами понад 7 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Ці кошти пішли на безпілотний ударний комплекс Bayraktar TB2, 11 безпілотних розвідувальних комплексів PD-2, 25 безпілотних комплексів «Лелека-100», 25 комплексів «ШАРК», 6 725 дронів, 11 броньовиків, понад 800 пікапів, 1 460 кулеметів, 186 мінометів калібру 120 мм тощо.

Загалом з 24 лютого 2022 року організація отримала 2 222 441 пожертву. Сума середнього донату становить близько 3 000 гривень.