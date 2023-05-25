Як і де українців навчатимуть літати на F-16. Провідні світові медіа про війну 24 травня

Новини

«Бабель»

Україні може знадобитись удвічі менше часу, щоб опанувати F-16, ніж пішло на вмовляння Білого дому надати їх, пише The New York Times. За даними внутрішнього документа американських Військово-повітряних сил, навчання українських пілотів може тривати від чотирьох місяців до пів року ― тож є ймовірність побачити давно очікувані Києвом літаки в українському небі вже цьогоріч. А те, що вони візьмуть участь у найближчому українському контрнаступі, у США вважають украй малоймовірним.

The New York Times зосередилось на тому, які виклики стоять перед Україною в опануванні цих літаків. Очевидно, що навчання проходитимуть ті пілоти, які здійснюють бойові вильоти на радянських літаках зараз. Із їх перекваліфікацією може допомогти Польща, яка теж свого часу змінила парк радянських літаків на F-16. Те, що Варшава доєдналася до коаліції з навчання пілотів, ― логічний та ефективний крок, пише видання. Ключова відмінність в управлінні цими двома видами літаків ― у принципі організації кабіни пілота. В радянських літаках є купа перемикачів та тумблерів з усіх боків, які відволікають пілота від польоту й скидання бомб, однак до яких українці вже звикли. В американських літаках, зокрема в F-16, усе зроблено для того, щоб пілот керував польотом і боєм, не прибираючи рук із керма. Ця система інтуїтивна, й нею легше керувати в стресових умовах. Однак, оскільки всі рухи пілота мають бути доведені до автоматизму, на навчання знадобиться чимало часу.

Навчання українських пілотів точно відбуватиметься в Польщі. Можливо, також у інших європейських країнах, які висловили готовність допомогти Україні вдосконалити військовий флот. Також високоймовірна участь американських фахівців ― зрештою, пілоти зі США проводять тренування в усіх випадках, коли виробник Lockheed Martin продає свої літаки в інші країни, пише видання.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua