Віктора Медведчука таки позбавили права на адвокатську діяльність

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Палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на адвокатську діяльність.

Про це повідомив засновник адвокатського бюро «Титикало та партнери» Роман Титикало.

З 2016 року правозахисники працювали над тим, аби позбавити Медведчука адвокатського права. Таким чином вони хотіли відновити справедливість за засудження Василя Стуса.

Українського поета у 1980 році засудили до 10 років примусових робіт і пʼяти років заслання за антирадянську діяльність. Адвокатом поета був Медведчук. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він провини не визнає.

Медведчук під час оголошення останнього вироку заявив, що кваліфікацію дій суду «я вважаю вірною». Василю Стусу не дали виголосити останнє слово.

Після смерті українського дисидента Медведчук очолив адміністрацію президента Леоніда Кучми. Пізніше він став кумом російського президента путіна, той хрестив доньку Медведчука і Марченко Дарину. Також Медведчук брав участь у Мінському переговорному процесі.

Ймовірно, Василь Стус помер у карцері від переохолодження через зупинку серця, але існує версія, що до загибелі призвели удари карцерними нарами з боку наглядачів. Поховання відбулося без присутності близьких, а смерть поета приховували з 4 вересня 1985 року до середини жовтня.