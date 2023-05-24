У Криму окупанти виставили музейні експонати, викрадені з Мелітополя

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Крымский ветер

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни виставили музейні експонати, викрадені з Мелітополя Запорізької області.

Про це повідомив Telegram-канал «Крымский ветер».

На виставці окупантів представлені понад 120 археологічних артефактів із музею «Камʼяна могила». Серед них — петрогліфи, що зображують сцени полювання, стародавні предмети побуту, кераміка та знаряддя камʼяної доби.