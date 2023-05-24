Німеччина відправляє контингент у Молдову для підтримки нацбезпеки країни

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Німеччина відправляє свій контингент у Молдову. Він складатиметься з 15 фахівців, які увійдуть до складу Місії партнерства від ЄС.

Таке рішення затвердили на засіданні федерального уряду 24 травня, повідомив на брифінгу речник уряду Штеффен Гебештрайт, передає кореспондент Укрінформу.

Головне завдання контингенту — підтримка національної безпеки, стратегічні поради, а за необхідності й навчання та надання обладнання для посилення спроможностей Молдови в кризовому менеджменті, кібербезпеці та аналізі гібридних загроз.

«На Республіку Молдова серйозно впливає незаконна агресивна війна росії проти України, до того ж тривають російські спроби дестабілізувати ситуацію в країні. Ці спроби дестабілізації спрямовані на саботаж її курсу на реформи та європейську інтеграцію», — зауважив Гебештрайт.