Японія передала Україні 100 автівок і 30 тисяч харчових пайків
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- Анна Холоднова
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Сергій Корсунський
Міністерство оборони Японії передало 100 автівок і 30 тисяч готових харчових пайків для Збройних сил України.
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
За його словами, перші два автомобілі вже на шляху в Україну, а інші передадуть після техогляду і необхідної підготовки.
«Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні», — зазначив Корсунський.
Раніше нідерландський OSINT-портал Oryx писав, що Японія передасть Україні всюдиходи Toyota, армійські всюдиходи Mitsubishi Type 73 та гусеничні машини Morooka.
- 21 травня МЗС Японії повідомляло, що країна вперше прийме поранених українських військових у Центральному госпіталі Самооборони.