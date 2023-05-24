Японія передала Україні 100 автівок і 30 тисяч харчових пайків

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Сергій Корсунський

Міністерство оборони Японії передало 100 автівок і 30 тисяч готових харчових пайків для Збройних сил України.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

За його словами, перші два автомобілі вже на шляху в Україну, а інші передадуть після техогляду і необхідної підготовки.

Сергій Корсунський

«Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні», — зазначив Корсунський.

Раніше нідерландський OSINT-портал Oryx писав, що Японія передасть Україні всюдиходи Toyota, армійські всюдиходи Mitsubishi Type 73 та гусеничні машини Morooka.