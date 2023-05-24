Військова адміністрація обіцяє, що в Києві зачинених укриттів більше не буде

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Київська міська військова адміністрація запевняє, що після перевірки «закритих для киян укриттів не буде» — під час повітряної тривоги всі вони мають бути відчинені.

Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь каже, що в разі відсутності доступу до укриття треба викликати рятувальників, щоб вони допомогли його відкрити.

«Київ регулярно зазнає повітряних нападів. Під час останніх атак не всі укриття були відкритті для киян. Це не системна проблема Києва, а точкові питання, на які ми реагуємо і вирішуємо проблему на місцях», — зазначив він.

За його словами, укриття перевіряють у рамках військових навчань (з 23 до 25 травня).

Наразі Нацполіція перевірила 34 проблемні укриття.

«Для усіх киян нагадую алгоритм: якщо під час тривоги укриття зачинене, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть і відкривають укриття власноруч. Немає головнішої задачі за життя і безпеку людей», — наголосив Кидонь.