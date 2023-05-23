У Тайвані померла остання відома «жінка для втіх»

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У Тайвані у віці 92 років померла остання відома тайванська «жінка для втіх» часів Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

Жінка, яка не побажала назвати своє імʼя, померла 10 травня. Її родина дозволила оприлюднити звістку про її смерть після приватного похорону.

«Жінки для втіх» — це ті, кого змушували працювати в публічних будинках японської армії під час війни в період з 1932 по 1945 рік. За оцінками активістів, 200 тисяч людей з окупованих територій були притягнені до сексуального рабства, зокрема близько двох тисяч жінок на Тайвані. Жінки, примушені до сексуального рабства в імперській Японії під час Другої світової війни, прибули з окупованих нею територій у Кореї, Китаї, Тайвані та Філіппінах.

Статуї «жінок для втіх» у Гонконгу. Wikimedia

«Ми продовжимо вести облік «жінок для втіх» і сподіваємося, що правда про сексуальне насильство не зникне з їхньою смертю. Ми продовжимо вимагати від японського уряду вибачень та компенсації цим жінкам та їхнім сімʼям», — заявила тайбейська група з питань боротьби з торгівлею людьми.

Тайвань був колонією Японії з 1895 по 1945 рік. Лише у 2018 році в південному місті Тайнань встановили першу памʼятку «жінкам для втіх».

У 2015 році уряди Японії та Південної Кореї дійшли згоди, в якій тодішній міністр закордонних справ Японії вибачився за «серйозну образу честі та гідності великої кількості жінок». Однак через кілька тижнів премʼєр-міністр відмовився від вибачень. Він сказав японському парламенту: «Не було знайдено жодних документів про те, що жінок для втіх насильно забрали». Південна Корея також прийняла пропозицію Японії щодо компенсації в розмірі $7,2 мільйона. Проте потерпілі розкритикували його як недостатнє.