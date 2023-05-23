У США вантажівка вʼїхала в огорожу біля Білого дому. Водія затримали

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Reuters

У США поліція затримала чоловіка, який 22 травня вʼїхав на вантажівці в огорожу біля Білого дому.

Про це повідомляє Reuters.

Попередні результати розслідування свідчать, що зіткнення було навмисним. За словами представника Секретної служби Ентоні Гульєлмі, унаслідок аварії офіцери Секретної служби та інші працівники Білого дому не постраждали.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як вантажівка врізалася в огорожу навколо площі Лафайєт за Білим домом.

Підозрюваного затримали. Його звинувачують в нападі з використанням небезпечної зброї, незаконному проникненні на територію, знищенні федеральної власності та необережному керуванні транспортним засобом.