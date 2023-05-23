Азербайджан обіцяє за кілька років подвоїти експорт газу до Європи

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Ayesha Firdaus / Unsplash

Азербайджан обіцяє за кілька років подвоїти поставки газу до Європи. Там хочуть вийти на поставки щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу щороку.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв.

«У 2021 році наші постачання природного газу до Європи становили 8 млрд куб. м, цього року цей показник дорівнюватиме 12 млрд куб. м, а до 2027 року, я думаю, 20 млрд куб. м. Вважаю, що це мінімум, оскільки потенціал є», — сказав Алієв.

Азербайджан та Єврокомісія минулого року підписали меморандум, який передбачає збільшення поставок газу до Європи. Після російського вторгнення Європа намагається зменшити залежність від російського газу і шукає альтернативних постачальників. Одним із таких став Азербайджан, який постачає газ до Європи через Туреччину. Також газ з Європи купує Україна.

Крім цього, Азербайджан експортує до Європи нафту, природний газ, електроенергію, у планах — експорт водню, зокрема «зеленого», що є частиною спільної стратегічної співпраці з ЄС.