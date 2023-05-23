СБУ викрила компанію з Волині, яка продавала росії засоби для виробництва підводних човнів

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СБУ

Служба безпеки України викрила на Волині компанію, яка через європейську країну продавала росії комплектуючі для виробництва підводних човнів та іншої важкої техніки.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, схему продажу організував керівник волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Через афілійовану фірму в Європі, що нібито закупляла в українського заводу товари для власних потреб, їх переправляли в росію.

В СБУ стверджують, що з початку повномасштабної війни із заводу незаконно «експортували» майже 200 тисяч одиниць стратегічно важливих виробів. Докази цього правоохоронці знайшли під час обшуків у будинках фігурантів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за торгівлю з країною-агресором (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Вони планують оголосити підозру керівнику волинського підприємства, який до того ж, як пишуть у СБУ, співпрацює з «Л/ДНР».