У Києві та області пройдуть військові навчання. Українців просять не фотографувати техніку
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
У Києві та області з 23 до 25 травня триватимуть військові навчання. Громадян просять не повідомляти в соцмережах про переміщення техніки.
Про це повідомляє столична адміністрація.
Під час тренувань залучать особовий склад, штатну військову техніку та озброєння.
«Громадян просять зберігати спокій та не повідомляти в соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу», — наголосили в КМДА.