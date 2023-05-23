У Києві та області пройдуть військові навчання. Українців просять не фотографувати техніку

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У Києві та області з 23 до 25 травня триватимуть військові навчання. Громадян просять не повідомляти в соцмережах про переміщення техніки.

Про це повідомляє столична адміністрація.

Під час тренувань залучать особовий склад, штатну військову техніку та озброєння.

«Громадян просять зберігати спокій та не повідомляти в соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу», — наголосили в КМДА.