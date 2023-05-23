Politico: Німеччина й Угорщина посперечалися через внесення OTP Bank до переліку спонсорів війни

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Німеччина й Угорщина посперечалися під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль угорського банку OTP Bank в російській війні проти України.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

Коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив позицію Будапешту в понеділок під час зустрічі за зачиненими дверима, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечила йому.

За словами дипломатів, які говорили на умовах анонімності, вона послалася на повідомлення про те, що OTP Bank визнає окуповані росією території Луганської та Донецької областей всупереч міжнародному праву і що він відкрив кредитні лінії для російських військових.

Угорщина та сам банк відкинули звинувачення. Банк назвав ці повідомлення «некоректними» та стверджував, що керівництво OTP «публічно висловлює свою підтримку Україні».

Утім, обмін думками, який один із дипломатів назвав «цивілізованим і таким, що проходив у нормальних рамках дискусії», відбувся після того, як інші країни, такі як Швеція та Естонія, теж натиснули на Угорщину під час зустрічі.

Вони стверджували, що ЄС не повинен зволікати з подальшими санкціями, спрямованими на боротьбу з їх обходом, і з наданням більшої військової допомоги Україні.