Російська армія за добу втратила ще 480 військових і чотири танки

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Російська армія за добу втратила ще 480 своїх солдатів. Загальна кількість їхніх втрат сягнула майже 205 тисяч людей.

Про це йдеться в даних Генштабу ЗСУ.

Українські військові також знищили чотири танки та 12 бойових броньованих машин. Крім цього, вони підбили 40 артилерійських систем.

Також українці збили один гелікоптер, 34 безпілотники та чотири крилаті ракети.

Протягом минулої доби росіяни намагалися наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Загалом відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Марʼїнка.