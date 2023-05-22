У Мексиці вулкан Попокатепетль викидає попіл і газ. У кількох містах навколо закрили школи

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Associated Press

У Мексиці вулкан Попокатепетль викинув газ, дим і попіл. Через це уряд підвищив рівень попередження про активність вулкана й перевів школи у кількох містах на навчання онлайн.

Про це пише Associated Press.

Згідно зі звітом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 22 травня стовп попелу простягнувся сотні кілометрів на схід. Наказу про евакуацію не було, але влада готується до такого сценарію. Людям рекомендували триматися щонайменше за 12 км від вершини.

Через активність вулкана тимчасово зупиняли польоти у двох аеропортах Мехіко. Міністерство оборони заявило, що готове у разі необхідності задіяти 6 500 військових.