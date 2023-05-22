Ірландія першою в світі запровадить маркування на алкоголі. Воно попереджатиме про ризики для здоровʼя
- Автор:
- Анна Холоднова
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Roberto Carlos Roman / Unsplash
Ірландія першою в світі запровадить політику маркування алкоголю. Етикетки попереджатимуть про калорійність, ризик раку, захворювань печінки та небезпеку вживання алкоголю під час вагітності.
Про це пише The Guardian.
Міністр охорони здоровʼя Стівен Доннеллі 22 травня підписав відповідний закон. Він набуде чинності 22 травня 2026 року, щоб дати підприємствам час адаптуватися до змін.
Постачальників алкогольних напоїв зобовʼяжуть розміщувати попередження на упаковці продукту, а також направляти покупців на сайт Управління охорони здоровʼя Ірландії, щоб дізнатися більше про вживання алкоголю. Подібну інформацію також розповсюджуватимуть у пабах.
У 2001 році в Ірландії одна людина у середньому випивала 14,3 літра чистого алкоголю на рік. За даними Ради з досліджень охорони здоровʼя, нині цей показник впав до 10,2 літра.
- А от у Японії минулого року розпочали загальнонаціональну кампанію Sake Viva!, мета якої — зробити вживання алкоголю більш привабливим для молоді і підняти галузь.
- На початку 2023 року в Канаді оновили офіційні рекомендації щодо безпечної дози вживання алкоголю. Там зазначили, що алкоголь у будь-якому вигляді є шкідливим, але для найменшого ризику можна допустити вживання двох напоїв на тиждень.