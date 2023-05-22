Угорщина вирішила звільнити іноземців, засуджених за торгівлю людьми. МЗС Австрії відреагувало

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Reuters

Міністерство закордонних справ Австрії висловило протест у відповідь на рішення Угорщини звільнити іноземців, засуджених за торгівлю людьми. Також Відень викликав угорського посла.

Про це пише Reuters.

У квітні уряд премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана видав указ, який дозволяє звільнити іноземних громадян, засуджених за торгівлю людьми, за умови, що вони покинуть Угорщину протягом 72 годин після звільнення. Це зробили нібито через переповнені вʼязниці.

«Ми вважаємо, що це абсолютно неправильний сигнал», — заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг у Брюсселі. Він додав, що вимагає від Будапешту «повного розʼяснення».

Угорський маршрут залишається привабливим для багатьох нелегальних мігрантів, незважаючи на посилені прикордонні патрулі та паркан, який Угорщина побудувала після міграційної кризи в ЄС у 2015 році.

Потрапивши в Угорщину, мігранти можуть перебратися до інших країн ЄС, таких як Австрія чи Німеччина.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що це було «суверенне рішення Угорщини».

«Ми екстрадуємо іноземних злочинців, і їм краще покинути країну», — сказав Сіярто після розмови з Шалленбергом.