WhatsApp додав можливість редагувати повідомлення. Але тільки протягом 15 хвилин після відправлення

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Месенджер WhatsApp дозволив редагувати надіслані повідомлення, але лише протягом 15 хвилин після відправки. Про це компанія оголосила 22 травня.

Треба натиснути й утримувати надіслане повідомлення та обрати пункт «Змінити» з меню протягом щонайбільше 15 хвилин після надсилання.

Поруч зі зміненими повідомленнями відображатиметься напис «змінено», тож одержувачі будуть знати про виправлення без відображення історії змін.

Цю функцію почали впроваджувати для користувачів по всьому світу, тому найближчими тижнями вона буде доступна всім.