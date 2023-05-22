Науковці розгадали таємницю загадкових отворів на дні Берингового моря

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Науковці змогли зрозуміти походження загадкових отворів на дні Берингового моря. Їх виявили під час експедиції минулого року.

Про це пише The Guardian.

Тоді науковці на німецькому судні Sonne почали досліджувати ці отвори. Вони зробили кілька сотень знімків за допомогою камери, яку буксирували над морським дном.

На фото були чітко видні низки отворів овальної форми, кожен розміром приблизно два-три сантиметри. Поруч помітили маленького рачка, який міг їх вирити.

Це був амфіпод (або бокоплав) — родич пляжних цикад з Антарктиди. Вони харчуються відкладеннями у шарах морського дна і риють тунелі на своєму шляху.

Ці двосантиметрові ракоподібні також можуть використовувати нори для розмноження. Самки бокоплавів мають сумки, де вони вирощують дитинчат. Після народження личинки не спливають, як у багатьох морських істот, а можуть залишатися в норах тижнями або навіть місяцями.

«Наявність нори — це спосіб отримати доступ до їжі, отримати захист від потенційних хижаків, і це безпечне місце для виховання дітей», — кажуть дослідники.

Нори важливі не тільки для самих амфіподів, а й тому, що вони створюють ніші для інших видів і, ймовірно, є важливими для біорізноманіття на морському дні.