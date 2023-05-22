Шон Пенн зіграє у фільмі українського режисера Слабошпицького
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Американський актор Шон Пенн зіграє у фінальній новелі українського кіноальманаху «Війна очима тварин» українського режисера Мирослава Слабошпицького.
Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.
Пенн виконає роль саунд-продюсера, який випадково стає свідком початку війни. Зйомки новели відбудуться в Україні й Лос-Анджелесі влітку 2023 року.
Ця історія стане одним із девʼяти короткометражних фільмів, знятих різними режисерами й обʼєднаних в один кіноальманах «Війна очима тварин». Героями кожної новели стануть тварини, які опинилися в Україні під час війни.
Девʼяту, завершальну історію зніматиме режисер Слабошпицький.
«Для мене велика честь співпрацювати з неймовірним актором, видатною людиною й одним із найбільших друзів України Шоном Пенном. Він був із нами під час атаки 24 лютого й досліджує війну в Україні у своєму документальному фільмі. Його підтримка безцінна для нас, її не можна переоцінити», — зазначив режисер.
Світову премʼєру кіномальманаху «Війна очима тварин» заплановано на кінець 2023 року в межах одного з міжнародних фестивалів.