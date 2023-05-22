Митрополиту УПЦ МП з Чернівецької області повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі

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Пресслужба УПЦ

Служба безпеки України і Нацполіція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної церкви України, називаючи її «церквою антихриста» і «сатанинською».

Тепер його підозрюють за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Пресслужба УПЦ МП повідомила, що мова йде про митрополита Банченського Лонгина (в миру Жар Михайло Васильович).

Пресслужба УПЦ

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.