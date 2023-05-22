Євросоюз запровадив нові санкції проти Ірану
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану. До переліку додали ще пʼятьох людей і дві організації, відповідальні за порушення прав людини в країні.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Зокрема, у санкційному списку опинився командир підрозділу Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF) і людина, пов’язана зі «справою Марʼям Арвін» — юристки, яка опинилася за ґратами через свою правозахисну діяльність і згодом померла.
Санкції також ввели проти речника іранської поліції, секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC) і фонду IRGC — це орган, відповідальний за управління інвестиціями Корпусу вартових ісламської революції.
- Це вже восьмий пакет європейських санкцій проти Ірану. Загалом ЄС запровадив санкції проти 216 фізичних та 37 юридичних осіб з цієї країни. Підсанкційним особам заборонений вʼїзд до країн Європейського Союзу, а їхні активи в ЄС заморозять. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для репресій, і техніки для моніторингу телекомунікацій.