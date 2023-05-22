У Римі кліматичні активісти скинули вугілля у фонтан Треві. Тепер його доведеться спорожнити

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В Італії група кліматичних активістів з організації Ultima Generazione («Останнє покоління») скинула вугілля в римський фонтан Треві, вода стала чорною.

Про це повідомляє CNN.

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Близько десяти протестувальників зайшли у фонтан XVIII століття із банером «Не оплачуймо проєкти, де використовуються викопні копалини, після того що відбувається в Емілії-Романьї». Мова йде про нещодавню повінь на півночі Італії, яку деякі експерти пов’язують із кліматичною кризою.

«Наша країна помирає», — було написано на інших транспарантах.

Поліція Риму арештувала всіх активістів. Їх звинувачують у вандалізмі.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі розповів місцевим ЗМІ, що фонтан об’ємом 300 тисяч літрів тепер доведеться спорожнити, а пофарбовану воду — злити.

«Це не так просто. Для цього буде потрібно багато часу, зусиль і води», — сказав він.