Рік тому росія вдарила по пункту спецпризначенців «Сафарі» в Запоріжжі. Сьогодні стало відомо про 23 загиблих

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У ніч на 22 травня 2022 року росія завдала ракетного удару по базуванню бійців полку особливого призначення «Сафарі» в Запорізькій області. Через рік після трагедії стало відомо, що тоді загинуло 23 поліцейські. Скільки ще дістали поранення, невідомо.

Про це повідомляють Нацполіція і полк «Сафарі», які в дописах вшановують памʼять полеглих бійців.

«Сьогодні для нашої поліцейської родини ще одна гірка дата — рік тому в ніч із 21 на 22 травня росія завдала підступного ракетного удару по Запоріжжю. Тієї ночі загинуло 23 бійці полку «Сафарі» НПУ з багатьох областей України», — зазначили в поліції.

Серед загиблих є 19 спецпризначенців підрозділу «КОРД» (бійці з Вінницької, Черкаської, Рівненської та Закарпатської областей) та четверо представників патрульної служби поліції особливого призначення (з Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей).