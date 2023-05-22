Росіяни протягом доби атакували 138 міст і сіл у девʼятьох областях України

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Минулої доби російські війська обстріляли територію девʼяти областей України. Росіяни застосували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, зенітні ракетні комплекси, безпілотники, тактичну й стратегічну авіацію.

Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на інформацію ситуаційного центру Міноборони.

Під обстріл потрапили 138 населених пунктів і 161 обʼєкт інфраструктури. Є загиблі й поранені серед мирного населення, зокрема в Дніпрі.

Там уночі російські окупанти обстріляли аварійно-рятувальну частину — зруйновано три будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждали вісім людей.

У Дніпрі пошкоджено девʼять багатоповерхівок, дитсадок та інші будівлі, знищено десятки машин і два автобуси.

Під щільний обстріл потрапив не тільки обласний центр, а й область. Сили ППО збили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети, але були й влучання.