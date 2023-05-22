ДБР повідомило про підозри ексдиректорам «Волиньвугілля» за збитки для екології на понад мільярд гривень

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ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило підозру чотирьом колишнім директорам держпідприємства «Волиньвугілля», які з 2017 до 2022 року завдали екології збитків на 1,17 мільярда гривень.

Слідство встановило, що 2018 року сплив термін дії спеціальних дозволів Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох із пʼяти шахт підприємства, але директор наказав співробітникам видобувати далі. Кожен із наступних директорів, за даними ДБР, чинив так само: порушував закон і шкодив екології.

За чотири роки на шахтах «Волиньвугілля» нелегально видобули 132,4 тисяч тонн корисних копалин, яке продавали за чинними контрактами держпідприємства. Це висновки інженерно-екологічної експертизи, підтверджені документами, вилученими на підприємстві та в регуляторних органах.

За такі дії чотирьом ексдиректорам «Волиньвугілля» загрожує увʼязнення до шести років за різними частинами ст. 240 Кримінального кодексу.