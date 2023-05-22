AP: Делегація африканських лідерів планує в червні відвідати Київ і Москву
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Делегація із шести африканських лідерів планує провести перемовини в Києві та Москві, щоб «ініціювати мирний процес». Вони хочуть приїхати наступного місяця.
Про це пише The Associated Press із посиланням на міжнародного переговорника Жана-Іва Олівʼє, який займається організацією перемовин.
За його словами, вони планують обговорити, як в умовах санкцій платити росії за добрива, що їх потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери торкнуться й теми обміну полоненими.
Президент росії путін і президент України Володимир Зеленський нібито попередньо вже погодилися прийняти делегацію з Африки. До неї увійдуть лідери Південноафриканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.
- У середині травня президент ПАР Сіріл Рамафоса ініціював «мирну ініціативу», щоб допомогти завершити війну в Україні. Для цього він запропонував сформувати африканську делегацію та відвідати Київ і Москву.
- В Офісі президента України підтвердили, що Зеленський привітав таку мирну ініціативу, готовий прийняти африканських лідерів і розповісти їм про свою формулу миру.