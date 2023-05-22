AP: Делегація африканських лідерів планує в червні відвідати Київ і Москву

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Делегація із шести африканських лідерів планує провести перемовини в Києві та Москві, щоб «ініціювати мирний процес». Вони хочуть приїхати наступного місяця.

Про це пише The Associated Press із посиланням на міжнародного переговорника Жана-Іва Олівʼє, який займається організацією перемовин.

За його словами, вони планують обговорити, як в умовах санкцій платити росії за добрива, що їх потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери торкнуться й теми обміну полоненими.

Президент росії путін і президент України Володимир Зеленський нібито попередньо вже погодилися прийняти делегацію з Африки. До неї увійдуть лідери Південноафриканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.