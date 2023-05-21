Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Премію імені Георгія Гонгадзе у 2023 році присудили Богдану Логвиненку — журналісту, письменнику і засновнику країнознавчого проєкту Ukrainer.
Про це повідомляють волонтерська організація PEN Ukraine і «Детектор медіа».
До повномасштабного вторгнення росіян Ukraїner висвітлював експедиції про віддаленні куточки України, розповідав про людей, мистецтво й бізнес в Україні. Після 24 лютого Ukraїner був переформатований і почав робити матеріали про війну.
«Безкомпромісність у питаннях співпраці з ворогом, російським колоніалізмом, української ідентичності — це те, що ми отримали в спадок від Георгія Гонгадзе. Премія — це кредит довіри і відповідальність за цей спадок», — заявив Логвиненко під час вручення.
Фіналістами премії в цьому році були засновник проєкту DonbasFrontliner Андрій Дубчак і редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко.
- У минулому році лауреатами премії стали фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка за репортажі з блокадного Маріуполя.