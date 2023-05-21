На Сицилії вивергається вулкан Етна. Аеропорт Катанії призупинив роботу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На сході Сицилії вивергається вулкан Етна. Аеропорт Катанії призупинив роботу, оскільки вулканічний попіл вкрив злітно-посадкові смуги, як і саме місто й навколишні населені пункти. Їх засипало мокрим чорним попелом через сильні дощі.
Про це пише Reuters.
Польоти до Катанії будуть призупинені, доки не буде нормальних умов безпеки.
Італійський Національний інститут геофізики і вулканології (INGV), який слідкує за вулканом, фіксував посилені підземні поштовхи останніми днями. Жителі міст Адрано і Бʼянкавілла відчували поштовхи з вулкана.
- Вулкан Етна є постійно діючим. Його помірні виверження з викидами лави й попелу відбуваються кілька разів на рік. На початку 2021 року виверження вулкана тривало кілька тижнів. Останнє велике виверження Етни було в 1992 році.