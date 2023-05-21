На Сицилії вивергається вулкан Етна. Аеропорт Катанії призупинив роботу

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На сході Сицилії вивергається вулкан Етна. Аеропорт Катанії призупинив роботу, оскільки вулканічний попіл вкрив злітно-посадкові смуги, як і саме місто й навколишні населені пункти. Їх засипало мокрим чорним попелом через сильні дощі.

Про це пише Reuters.

Польоти до Катанії будуть призупинені, доки не буде нормальних умов безпеки.

Італійський Національний інститут геофізики і вулканології (INGV), який слідкує за вулканом, фіксував посилені підземні поштовхи останніми днями. Жителі міст Адрано і Бʼянкавілла відчували поштовхи з вулкана.