«Ти це зробив». Британський премʼєр привітав Зеленського з проривом у питанні F-16
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Хіросімі з британським премʼєр-міністром Ріші Сунаком.
Зеленський подякував Сунаку за лідерство Британії в міжнародній «коаліції винищувачів».
«Радий тебе бачити. Ти це зробив», — сказав британський глава уряду після привітань, повідомляє The Guardian.
Українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Вже є позитивні сигнали, що радянська техніка може скоро піти в історію, і зʼявиться в нас сучасний літак, на який льотчики залюбки пересядуть. І це їх ще більше надихає. Бо якщо навіть на цій техніці вони дають такий результат, то що буде, коли зʼявиться літак, про який ми всі мріємо?» — наголосив Ігнат.
Він додав, що заяви про нібито застарілість авіації, яку може отримати Україна від союзників, є інформаційним вкидом російської сторони.
- Україна закликає союзників надати їй бойові літаки західного типу. 15 травня, під час поїздки Зеленського до Лондону, уряд Великої Британії повідомив, що влітку 2023 року країна розпочне навчальну місію для українських пілотів, щоб підтримати їхні зусилля щодо створення нових українських ВПС із використанням літаків F-16 стандарту НАТО. Сунак сказав, що Лондон буде основним партнером України у формуванні авіаційної коаліції. Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що українські пілоти проходитимуть навчання на французьких Mirage 2000.