«Ти це зробив». Британський премʼєр привітав Зеленського з проривом у питанні F-16

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Хіросімі з британським премʼєр-міністром Ріші Сунаком.

Зеленський подякував Сунаку за лідерство Британії в міжнародній «коаліції винищувачів».

«Радий тебе бачити. Ти це зробив», — сказав британський глава уряду після привітань, повідомляє The Guardian.

Українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вже є позитивні сигнали, що радянська техніка може скоро піти в історію, і зʼявиться в нас сучасний літак, на який льотчики залюбки пересядуть. І це їх ще більше надихає. Бо якщо навіть на цій техніці вони дають такий результат, то що буде, коли зʼявиться літак, про який ми всі мріємо?» — наголосив Ігнат.

Він додав, що заяви про нібито застарілість авіації, яку може отримати Україна від союзників, є інформаційним вкидом російської сторони.