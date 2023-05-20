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В Україні 17—18 червня відбудеться найбільша науково-популярна конференція Inscience Conference 2023. Вона пройде офлайн у Києві та онлайн за участі світових і українських спікерів.

Подія нагадує, що навіть під час повномасштабної війни наука — важлива. Наука сприяє перемозі, відбудові країни та є потужним стимулом для економіки. Донати з конференції підуть на наукпоп-лекторій для дітей, які навчаються навіть в умовах активних бойових дій і переїзду за кордон через вторгнення росії.

Фокус конференції 2023 — Science to Rebuild Ukraine. У програмі — лекції та воркшопи, виставка наукомістких стартапів і винаходів, що гучно прозвучали у світі як інновації made in Ukraine, а також інтерактивна зона для дітей.

Спікери з NASA, Skeleton Technologies, Punisher, Mars Society, IQM Quantum Computers, University of California, Berkeley та багато інших.