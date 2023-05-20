Володимир Зеленський таки особисто візьме участь у саміті G7

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Reuters / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський таки прибув до Японії, щоб особисто взяти участь у саміті «Великої сімки» в Хіросімі.

Про це пишуть kyodonews із посиланням на японський уряд і сам президент.

Візит до цієї азійської країни стане першим для Зеленського після того, як росія напала на Україну.

«Після ретельного розгляду порядку денного й розкладу саміту ми вирішили, що проведемо сесію щодо України серед лідерів G-7 за особистої участі президента Зеленського в останній день саміту», — зазначено в повідомленні.

Зеленський після прибуття в Японію зазначив, що «сьогодні мир стане ближчим».

Politico з посиланням на трьох американських і українських офіційних осіб пише, що президент США оголосить про нову військову допомогу Україні на суму $375 млн. Це станеться після того, як Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Хіросімі на саміті G7.