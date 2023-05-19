У Японії створили будматеріал із використаних підгузків
- Автор:
- Анна Холоднова
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Японські дослідники з Університету Кітакюсю створили будівельний матеріал, замінивши пісок у бетоні та будівельному розчині на використані одноразові підгузки. Із цього матеріалу можна будувати стандартні фундаменти будинків.
Про це пише New Atlas.
Додавання в бетон підгузків замість піску робить його виробництво дешевшим і екологічнішим. Крім того, це вирішує проблему відходів.
Дослідники змішали чисті використані одноразові підгузки із цементом, піском, гравієм і водою. Зразки витримували протягом 28 днів. Потім матеріал перевірили на міцність.
Виявилося, для будівництва колон і балок у триповерховому будинку 10% піску в бетоні можна замінити відходами. Для одноповерхового будинку цей показник зростає до 27%.
Загалом дослідники виявили, що до 8% піску в усіх бетонних і цементних конструкціях, необхідних для будівництва одноповерхового будинку площею 36 кадратних метрів, можна замінити використаними підгузками. Це приблизно 1,7 кубометра відходів.
Щоб виробництво такого будматеріалу стало можливим, потрібно, аби установи з переробки відходів збирали використані підгузки та дезінфікували їх. Також знадобляться машини, які подрібнюють використані підгузники у великих масштабах.
- А в Еквадорі вирішили використовувати в будівельних матеріалах конфіскований у злочинців кокаїн. Блоки наркотику подрібнюють у промислових машинах на заводі з утилізації відходів, змішують отриманий порошок із цементом, піском і водою та створюють із цієї суміші бетонні блоки.