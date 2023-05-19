США запровадили санкції щодо 69 російських підприємств. Також у списку — компанії з Вірменії та Киргизстану

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство торгівлі США оголосило про нові санкції проти 71 компанії. У списку обмежень — 69 російських організацій, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.

Про це пише Reuters.

Під санкціями опинилися російські авіаремонтні заводи та підприємства з виробництва запчастин, порохові, тракторні та автомобільні заводи, верфі та інженерні центри.

Нові обмеження спрямовані на товари, які росія може використати у військових цілях. Також під санкції потрапили предмети, що використовують у повсякденному житті, як-от сушарки для білизни, снігоочисні машини та доїльні апарати, які, на думку США, можуть бути перепрофільовані для потреб російської армії.

«Тепер ви навіть не можете відправляти контактні лінзи чи сонцезахисні окуляри», — сказав вашингтонський юрист Кевін Вулф.