США запровадили санкції щодо 69 російських підприємств. Також у списку — компанії з Вірменії та Киргизстану
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- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Міністерство торгівлі США оголосило про нові санкції проти 71 компанії. У списку обмежень — 69 російських організацій, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.
Про це пише Reuters.
Під санкціями опинилися російські авіаремонтні заводи та підприємства з виробництва запчастин, порохові, тракторні та автомобільні заводи, верфі та інженерні центри.
Нові обмеження спрямовані на товари, які росія може використати у військових цілях. Також під санкції потрапили предмети, що використовують у повсякденному житті, як-от сушарки для білизни, снігоочисні машини та доїльні апарати, які, на думку США, можуть бути перепрофільовані для потреб російської армії.
«Тепер ви навіть не можете відправляти контактні лінзи чи сонцезахисні окуляри», — сказав вашингтонський юрист Кевін Вулф.
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