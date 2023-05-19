Країни G7 погодилися обмежити експорт алмазів із росії

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Sotheby’s

Країни «Великої сімки» дійшли згоди щодо обмеження експорту алмазів із рф, ідеться у спільній заяві лідерів G7.

«Щоб зменшити доходи, які росія отримує від експорту алмазів, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати, аби обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у рф, і співпрацюватимемо з ключовими партнерами для ефективної реалізації майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, зокрема за допомогою технологій відстеження», — йдеться в заяві.

У ЄС торгівля російськими алмазами вже впала приблизно на 80% через добровільні зобовʼязання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю і значним джерелом доходу рф.