НАБУ оголосило підозру нардепці Ользі Саладусі. Вона не задекларувала будинок за 1,8 млн грн

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НАБУ і САП підозрюють народну депутатку Ольгу Саладуху у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

Зокрема, вона повідомила, що придбала земельну ділянку в передмісті Києва, однак умисно приховала інформацію про розташовану на ній недобудовану двоповерхову житлову будівлю вартістю майже 1,8 млн грн.

НАЗК вказало на ці порушення, але у виправлену декларацію вона його теж не внесла.

Правоохоронці почали розслідування і отримали докази того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній уже стояв. Тому його треба було задекларувати.