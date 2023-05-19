НАБУ оголосило підозру нардепці Ользі Саладусі. Вона не задекларувала будинок за 1,8 млн грн
- Автор:
- Софія Телішевська
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НАБУ і САП підозрюють народну депутатку Ольгу Саладуху у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.
Зокрема, вона повідомила, що придбала земельну ділянку в передмісті Києва, однак умисно приховала інформацію про розташовану на ній недобудовану двоповерхову житлову будівлю вартістю майже 1,8 млн грн.
НАЗК вказало на ці порушення, але у виправлену декларацію вона його теж не внесла.
Правоохоронці почали розслідування і отримали докази того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній уже стояв. Тому його треба було задекларувати.
- Ольга Саладуха — українська легкоатлетка, що спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи, заслужений майстер спорту України.