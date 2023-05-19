«Мінікенгуру» повертаються в Південну Австралію через понад сто років після зникнення

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Quentin Jones / WWF AUSTRALIA / AFP

Щіткохвостий беттонг, тварина, схожа на кенгуру, але завбільшки з кролика, повертається до Південної Австралії через понад сто років після зникнення з цього регіону.

Про це пише AFP.

Колись беттонги населяли 60% території Австралії, а їхня популяція налічувала десятки мільйонів особин. Проте їх винищили хижі коти й лисиці. До цього руку доклали і європейці, які розчищали території для заселення. Зараз близько 12—18 тисяч беттонгів живуть на австралійських островах у захищених вольєрах і в кількох районах Західної Австралії.

Однак два роки тому вчені вирішили перевірити, чи зможуть вони вижити без захисту від хижаків, і випустили у дику природу 120 тварин. Нещодавній моніторинг показав, що вони швидко розмножувалися і загалом процвітали.

Маленькі тварини важливі для екосистеми Австралії, адже вони, попри свій розмір, переміщують тонни ґрунту на рік, риють землю, створюючи мікросередовища для проникнення води, що допомагає закріплювати насіння тощо. Ніхто не міг замінити беттонгів у тому, щоб робити австралійський ландшафт придатним для проживання інших тварин.

Цікавий факт про беттонгів: самки мають додатковий захисний механізм — якщо за ними полюють, то вони викидають дитинчат із сумки й на великій швидкості втікають із надією, що хижак вдовольниться лише їхнім потомством. Для продовження роду це нестрашно, адже розмножуються беттонги швидко.