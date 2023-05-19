Британія заборонить імпорт російських алмазів. Ідеться про замороження ринку на суму $4 мільярди
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на ввезення російських алмазів до Британії. Ідеться про замороження експортного ринку на суму $4 мільярди.
Санкції також поширюватимуться на мідь, алюміній і нікель російського походження, передає телеканал Sky News.
Крім того, Лондон запроваджує додатково санкції проти 86 осіб і компаній військово-промислового комплексу рф.
Прессекретар премʼєр-міністра заявив, уряд очікує, що всі партнери по G7 оголосять про санкції, щоб продемонструвати силу проти Москви.
Очікують, що санкції будуть оголошені цими вихідними.
- Повне ембарго на російські дорогоцінні метали та алмази входить у пакет пропозицій, який експертна група під керівництвом глави Офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього посла США в росії Майкла Макфола опублікувала 25 квітня. У ньому також обумовлено санкції проти основних російських профільних експортерів — компаній «Алроса» та «Гриб Даймондс».
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня на пресконференції в Києві повідомила, що останній пакет санкцій зосереджений на тому, щоб боротися з обходом обмежень, і передбачає нові інструменти. За даними ЗМІ, обмеження на російські алмази, а також ядерну енергетику до нього не ввійшли.
- 18 травня CNN повідомив, що в ЄС готові ввести санкції проти російських алмазів.