Британія заборонить імпорт російських алмазів. Ідеться про замороження ринку на суму $4 мільярди

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на ввезення російських алмазів до Британії. Ідеться про замороження експортного ринку на суму $4 мільярди.

Санкції також поширюватимуться на мідь, алюміній і нікель російського походження, передає телеканал Sky News.

Крім того, Лондон запроваджує додатково санкції проти 86 осіб і компаній військово-промислового комплексу рф.

Прессекретар премʼєр-міністра заявив, уряд очікує, що всі партнери по G7 оголосять про санкції, щоб продемонструвати силу проти Москви.

Очікують, що санкції будуть оголошені цими вихідними.